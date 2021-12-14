Бразилиа, 15 декабря, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Федеральная полиция Бразилии 14 декабря вызвала президента страны Жаира Болсонару для дачи показаний по делу об утечке данных секретного расследования хакерской атаки на Высший избирательный суд. Об этом сообщает телеканал Globo.

Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

Полиция считает, что Болсонару разгласил секретную информацию в августе, во время прямой трансляции, которую он вел для распространения ложных новостей об электронных машинах для голосования и об атаках на бразильскую избирательную систему.

Расследование против президента было возбуждено министром Федерального верховного суда Александром де Мораесом. Показания Болсонару станут одним из последних шагов расследования.

Это второй случай, когда президент будет давать показания Федеральной полиции. В прошлом месяце Болсонару привлекали в связи с расследованием предполагаемого неправомерного вмешательства в деятельность полиции.