Москва, , 01:42 — REGNUM Интересы бизнес-групп не позволяют России адекватно поступить с режимом в Киеве, но война с Украиной в любом случае неизбежна, наши противники просто тянут время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Валерий Герасимов Press and Information Office of Ministy of Defence of the Russian Federation

«К сожалению, зацикленность российской бизнес-элиты на торговых отношениях с Западом препятствует реализации сценария по уничтожению киевского политического режима, который естественно вытекает в т.ч. из заявлений Валерия Герасимова», — заявил эксперт.

«Русские люди на Донбассе тем временем продолжают гибнуть», — констатировал Александров.

Михаил Александров Между тем Украина постепенно превращается в тоталитарное русофобское государство, заточенное на войну с Россией. И если украинский вопрос не будет решен сейчас, самым радикальным способом, то такая война все равно произойдет, но тогда человеческие и материальные потери будут намного значительнее.

«Как мы видим, Запад не заинтересован в разгроме бандеровской Украины, поэтому он даёт России некие абстрактные обещания, призванные выиграть время и дотянуть до 2024 года. Расчет явно делается на то, что сложности транзита власти временно ослабят Россию и позволят киевскому режиму безнаказанно захватить Донбасс», — заключил эксперт.

Напомним, что 9 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет решительно пресекать любые попытки силового решения Украиной ситуации на Донбассе.