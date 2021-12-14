Гори, Грузия, 15 декабря, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Медицинские эксперты нашли у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили депрессию и назначили ему психотерапевтическое лечение, сообщает 14 декабря официальный сайт Народного защитника (омбудсмена) Грузии.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР У психиатра

12 декабря 2021 года группа из восьми экспертов, созданная омбудсменом, посетила уже с четвёртым визитом Михаила Саакашвили, находящегося на лечении в военном госпитале.

Эксперты увиделись с Саакашвили, на месте оценили состояние его здоровья и пообщались с врачами. Они подчеркнули готовность медицинского персонала госпиталя к всестороннему сотрудничеству с ними.

После визита группа экспертов провела онлайн-дискуссию, во время которой была дана оценка состоянию Саакашвили.

Эксперты выявили у бывшего президента целый ряд недугов: анемию, парез взора, нарушение равновесия, общую слабость. Также у Саакашвили обнаружены клинические признаки посттравматического стрессового расстройства и умеренно/сильно выраженного депрессивного расстройства, в связи с чем эксперты посетовали на то, что в отношении пациента до сих пор не проведено необходимое психотерапевтическое вмешательство с обязательным привлечением профессионалов в этой области.

Однако в целом эксперты пришли к выводу, что с соматической точки зрения состояние пациента на фоне проведенного курса лечения более или менее удовлетворительное.

Напомним, что 19 ноября Михаил Саакашвили был переведён из тбилисской тюрьмы № 18 в военный госпиталь министерства обороны, расположенный в городе Гори.