Нефтеюганский район, Югра, 15 декабря, 2021, 00:23 — ИА Регнум. В Югре «Роснефть» выиграла аукцион на право пользования участком Лемпинский-2, расположенном в Нефтеюганском районе, за 1,75 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды.

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Отмечается, что участок расположен в зоне лицензионной деятельности «Роснефти». Заявки на конкурс подали «Роснефть» и её структура ООО «РН-Юганскнефтегаз». Итоговая сумма разового платежа за право пользования недрами на участке составила 1,75 млрд рублей при стартовом платеже в 1,595 млрд рублей.

Участок Лемпинский-2 площадью 1,64 тысячи кв. км имеет ресурсы нефти по категории В1 в 6,263 млн тонн, по В2 — 8,685 млн тонн. Накопленная добыча составляет 709 тысяч тонн.