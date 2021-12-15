Минск, , 00:22 — REGNUM Александр Лукашенко 14 декабря подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», согласно которому вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении постсоветской республики, её граждан и организаций. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальному комментарию, призывы к санкциям «будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет — если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет — когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет — если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список».

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«Реализация предусмотренных Законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил», — уверены в пресс-службе руководителя постсоветской республики.

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