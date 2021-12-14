Алжир, 15 декабря, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Свыше 900 млн жителей Африки по-прежнему не могут получить доступ к газу как источнику энергии. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мухаммед Аркаб 14 декабря на заседании Совета министров Ассоциации африканских стран-производителей нефти.

ProjectManhattan Газовая труба

Он призвал все нефтедобывающие государства континента объединить усилия для продолжения обеспечения энергией этих людей. Кроме того, Аркаб отметил важность взаимодействия между такими странами «в вопросе применения новых технологий для сохранения окружающей среды».

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября агентство Синьхуа сообщило, что с момента создания Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в 2000 году объем инвестиций Китая в Африку увеличился с $210 млн до $47,35 млрд.

Читайте также: Инвестиции Китая в Африку увеличились в 225 раз