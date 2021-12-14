Москва, 15 декабря, 2021, 01:12 — ИА Регнум. Заявление главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова оставляет России свободу действий по отношению к Украине, но оснований для уничтожения киевского режима уже достаточно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Война в Донбассе

«Заявление начальника Генштаба сформулировано таким образом, чтобы оставить России свободу рук в случае масштабной украинской агрессии против Донбасса», — заявил эксперт.

«Упоминание в данном случае «провокаций» выглядит не совсем уместно, так как военные провокации киевского режима против ЛНДР никогда не прекращались», — пояснил Александров.

«Сами эти провокации — уже достаточное основание для того, чтобы покончить с киевским режимом раз и навсегда», — констатировал политолог.

«Я уверен, что если бы в схожей ситуации оказались США, то они уже давно провели бы наступательную операцию по разгрому украинских вооруженных сил и смещению власти в Киеве», — заключил эксперт.

Напомним, что 9 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что Россия будет пресекать провокации Украины по отношению к республикам Донбасса.