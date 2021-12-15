Лима, , 01:43 — REGNUM ЮНЕСКО 14 декабря включило традиционную керамику перуанской этнической группы Аваджун в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает перуанская газета Andida.

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Организация сделала выбор в пользу Аваджун не только из-за культурной ценности ремесла, но и из-за гендерной политики. «Это ремесло традиционно практикуют женщины Аваджун», — комментирует директор Департамента нематериального наследия Министерства культуры Перу Соледад Мухика.

Этническая группа Аваджун принадлежит к языковой семье Джибарос и является вторым по величине коренным народом перуанской Амазонки. Численность группы составляет приблизительно 83 тысячи человек, которые живут в 320 деревнях на севере Перу. Керамика является важным элементом культуры Аваджун, она тесно связана с религиозными верованиями этого народа. Изготовление посуды сопровождается различными ритуалами.

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