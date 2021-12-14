Москва, 15 декабря, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Санкции, веденные против четырех российских компаний и восьми граждан РФ, обвиненных в причастности к ЧВК Вагнера, малозначительны и порождены конкуренцией со стороны Франции в Африке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Конечно, санкции ЕС малозначительные» — заявил эксперт.

«Я думаю, тут Франция сыграла роль, так как вагнеровцы активно действуют в Африке, в частности в Мали», — пояснил Александров.

«Наш ответ может быть вполне конкретным. Можно было бы ввести санкции против командования французского Иностранного легиона. В индивидуальном плане санкции можно ввести против граждан Евросоюза, оказывавших помощь в подготовке украинских вооруженных сил, а также тех, кто присутствовал на Донбассе, даже если они были там в личном качестве», — отметил политолог.

«К сожалению, нет уверенности в том, что МИД пойдет на такой ответ», — констатировал Александров.

«МИД чрезмерно осторожничает в том, что касается санкций против Запада», — пояснил эксперт.

«Занятая МИДом позиция, что «санкции не наш метод» и мы не будем к ним прибегать иначе как в ответ на санкции Запада, стала сейчас контрпродуктивной, не способствующей эффективному отстаиванию наших национальных интересов», — заключил Александров.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС.