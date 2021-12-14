Ханты-Мансийск, 14 декабря, 2021, 23:56 — ИА Регнум. В Югре обсудили вопросы расселения многоквартирных домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в строительных конструкциях и материалах. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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На данный момент в Югре остаются жилыми 235 фенольных домов. Общая стоимость расселения проживающих в них людей на первый квартал 2022 года составила 13,1 млрд рублей.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев в Нефтеюганском районе оценил состояние жилищного фонда городского поселения Пойковский. Он отметил, что до сих пор фенольные дома оставались вне действия программ по расселению, и это замедляло процесс решения проблемы. По поручению президента РФ Владимира Путина на данный момент обсуждается включение фенольных домов в программу второй очереди расселения ветхого и аварийного жилья.