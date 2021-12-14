Кабул, 14 декабря, 2021, 23:52 — ИА Регнум. После заявления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о готовности Китая инвестировать миллиарды долларов в Афганистан стало известно о возобновлении китайской стороной разработки медного рудника Айнак, сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Афганистан

Как уточнил пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихуллла Муджахид, речь идёт о медном руднике в провинции Логар, который является одним из самых важных совместных проектов Афганистана и Китая. Ожидается, что стороны заключат контракт на транспортировку в Китай в общей сложности 6,8 млрд кубометров медной руды.

Муджахид добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы к обеспечению безопасности инвестиций в Афганистан, и призвал инвесторов вкладывать средства в страну.

Ранее исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахабуддин Дилавар заявил, что бедность в Афганистане будет искоренена, если афганские недра будут использоваться должным образом.

Перед захватом Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что китайские дипломаты вели переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Китай обещал вложить большие средства в Афганистан в случае обеспечения мира и безопасности в стране после ухода войск США.

Согласно материалу, среди вопросов, упомянутых представителями Китая в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), значились строительство дорог, инвестиции в энергетику и инфраструктуру, строительство электростанций и транспортировка нефти и газа из стран Центральной Азии.