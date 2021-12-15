Джозеф Тёрнер, 15 декабря 2021, 07:33 — REGNUM В США в перерыве между хоккейной игрой юниорской лиги зрители наблюдали за тем, как десять учителей участвовали в розыгрыше $5 тысяч, привлеченные возможностью получить дополнительные деньги для улучшения классов. Педагоги на коленях судорожно собирали как можно больше купюр, разбросанных на льду, запихивая деньги в свои рубашки под ропот толпы. Конкурс организовала хоккейная лига США Sioux Falls Stampede совместно с местной кредитной компанией CU Mortgage Direct. Однако инициатива была быстро и широко раскритикована за то, что унизила достоинство учителей.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.
«Как унизительно, что работники образования лежат на земле и ищут однодолларовые купюры, как будто это чертов цирк», — пишет @Stevementzer8.
«Больше похоже на людей, веселящихся на хоккейном матче. Как по мне, было бы более унизительно, если бы они пришли на телевидение и участвовали в какой-нибудь игре для того, чтобы помочь детям», — отвечает @Simplymarvlus74.
«Совсем НЕ ВЕСЕЛО заставлять учителей вставать на колени и выпрашивать деньги на образование своих учеников», — подчеркивает @okashi_soup.
«Ну, если они согласились, то какова моя доля в этом или кто я такой, чтобы осуждать?» — спрашивает @sholves.
«Ну да, отличный способ перенести ответственность на жертв», — отвечает @okashi_soup.
«И в это время мы даем $768 млрд армии», — сравнивает @ridorthe9th.
«Это унизительно, это язва всей системы», — возмущается @AlrantAl.
«Когда-то, не так давно, преподавание считалось престижной профессией. Учителя были особенно уважаемыми членами общества…» — вспоминает @statsguy.
«Как бывший учитель, я считаю это мероприятие унизительным для учителей. Стала бы я участвовать в нем, если бы мне дали шанс? Да, черт возьми», — рассказывает @federermusicman.
«Ваша местная полиция получает зарплату в первую очередь, а ваши дети должны учиться у учителей, которые вынуждены заниматься подобными вещами. Американцам действительно нечем похвастаться, здесь всё в полном беспорядке», — подчеркивает @gl_morticia.
Ранее группа преподавателей государственных школ Нью-Йорка обратилась в Верховный суд США с просьбой заблокировать городской мандат на вакцинацию учителей. Адвокаты Рейчел Манискалко, Эвелин Арансио, Дианы Саломон и Коринны Линч в 12-страничном ходатайстве на имя судьи Сони Сотомайор, которая является окружным судьей 2-го округа Нью-Йорка, заявили, что мандат на вакцинацию нарушает права учителей.
«Пытаясь бороться с вирусом COVID-19, город Нью-Йорк, департамент образования и департамент здравоохранения и психической профилактики издали указ, который возлагает неконституционное бремя на учителей государственных школ», — говорится в петиции.
«Вместо того чтобы предоставить работникам государственных школ возможность отказаться от вакцинации и предложить еженедельное тестирование — как это предусмотрено для других муниципальных служащих — исполнительный приказ вынуждает невакцинированных работников государственных школ уйти в неоплачиваемый отпуск почти на год. Указ ставит под угрозу образование тысяч детей и нарушает материальные права на равную защиту, предоставляемую всем работникам государственных школ», — говорится в петиции.