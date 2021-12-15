Москва, , 01:09 — REGNUM Мирные предложения грузинских властей по Карабаху не имеют под собой реальной основы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря сказал ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все понимают, что и сейчас, и в прошлом году Грузия хотела показать инициативу именно для привлечения, в первую очередь, внимания к себе, к своей позиции, к своим политическим лозунгам и шаблонам. Но, скорее всего, это инициатива ни в какое практическое русло не вступит. У Грузии нет даже реноме миротворца в регионе. Скорее, наоборот, репутация Грузии в регионе достаточно подмочена. Вспомним даже количество конфликтов, в которых Грузия участвовала и участвует до сих пор. Поэтому усилия грузинских властей, а тем более их лозунги, не оказывали раньше никакого влияния на ситуацию в регионе, и не окажут в ближнесрочной перспективе», — заявил эксперт.

Напомним, что в октябре 2020 года президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила готовность принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в Тбилиси. В сентябре 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства». А 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном.