Вильнюс, 14 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Идея отставки гендиректора «Литовских железных дорог» Мантаса Бартушки из-за ситуации с «Беларуськалием» правильная, заявил 14 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (который также собрался уходить со своего поста), сообщает BNS.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

Он отметил, что железнодорожники продолжили доставку белорусских удобрений, не желая терять контракт, хотя ЕС ввёл санкции против «Белоруськалия». Тем самым был нанесён «репутационный урон».