Минск, , 23:37 — REGNUM Заявление верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля о победе европейской дипломатии в миграционном кризисе на границах с Белоруссией является поводом пожалеть европейскую дипломатию. Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, которого не пожелали видеть послом в одной из стран ЕС.

«Очень жаль европейскую дипломатию, если они мыслят такими категориями. Воинствующая риторика, сплошные карательные меры и полное отсутствие ответственности за последствия», — сказал Глаз.

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«По существу же Ж. Боррель занимается очковтирательством. Он снова умалчивает главное — за последнее десятилетие страны НАТО, в числе которых члены ЕС, во главе с США стали настоящей машиной по производству беженцев в мировом масштабе. И идут они разными маршрутами. Весь мир хорошо помнит кадры 2015 — 2016 гг., когда беженцы месяцами ютились под открытым небом в европейских столицах. Не говоря уже про продолжающиеся человеческие жертвы в регионе Средиземноморья, Ла-Манша и польских лесах. И это не в Белоруссии, а в паре километров от кабинета господина Борреля беженцы зашивали себе рты в попытке привлечь внимание к своим проблемам», — констатировал официальный представитель МИД постсоветской республики.

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Критикуя Борреля, Глаз отметил: «Он также ни словом не обмолвился, что в текущей ситуации именно Белоруссия проявила добрую волю и гуманизм, содействует репатриации, разместила и накормила за свой счет порядка двух тысяч человек, которых со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом. Бравая европейская дипломатия при этом сделала все, чтобы усугубить проблему. А затем в своем стиле прислала делегацию, которая всего наобещала, но ничего не сделала. Так и «победили». Так что без этой самой доброй воли Минска еврочиновник вряд ли смог бы так рапортовать о своем единственном «достижении» за год».