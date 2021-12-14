Москва, 14 декабря 2021, 23:31 — REGNUM Первые сооружения для хранения и обслуживания гиперзвуковых ракет «Циркон» будут построены на базах Северного флота, сообщает 14 декабря издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство уже начало строительство объектов для хранения новейших боеприпасов. Новые сооружения также будут предназначены для обслуживания и ремонта гиперзвуковых ракет.
Затем базы для хранения и обслуживания ракет 3М22 «Циркон» будут построены на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах.
Напомним, морские испытания «Цирконов» проводились в акваториях Баренцева и Белого морей с борта фрегата «Адмирал Горшков» и подлодки «Северодвинск».
Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку ракет 3М22 «Циркон» для нужд ВМФ России был подписан на форуме «Армия-2021». Ракета поражает надводные и наземные цели на дальности свыше тысячи км. со скоростью до 9 Махов.
Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС заявили об успешном испытании противокорабельной ракеты Marte ER