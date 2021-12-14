Москва, 14 декабря, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Первые сооружения для хранения и обслуживания гиперзвуковых ракет «Циркон» будут построены на базах Северного флота, сообщает 14 декабря издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22» Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон»

Российское военное ведомство уже начало строительство объектов для хранения новейших боеприпасов. Новые сооружения также будут предназначены для обслуживания и ремонта гиперзвуковых ракет.

Затем базы для хранения и обслуживания ракет 3М22 «Циркон» будут построены на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах.

Напомним, морские испытания «Цирконов» проводились в акваториях Баренцева и Белого морей с борта фрегата «Адмирал Горшков» и подлодки «Северодвинск».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку ракет 3М22 «Циркон» для нужд ВМФ России был подписан на форуме «Армия-2021». Ракета поражает надводные и наземные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью до 9 Махов.