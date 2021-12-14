Барселона, Испания, 14 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола посетит завтрашнюю специальную пресс-конференцию Серхио Агуэро, которая пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Об этом 14 декабря сообщило издание Catalunya Radio.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро на этой пресс-конференции объявит о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с сердцем. Начало мероприятия запланировано на 14:00 по московскому времени.

Пеп Гвардиола работал с Серхио Агуэро с февраля 2016 года во время тренерской деятельности в «Манчестер Сити». В июле 2021 года Агуэро покинул состав «горожан» и перебрался в Испанию.

30 октября во время матча с «Алавесом» 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Агуэро покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования у футболиста была диагностирована тахикардия.