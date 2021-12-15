15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что белорусский лидер может перекрыть поступающий в Европу газ из-за ограничений Запада.

Тимур Кондратьев, , 07:34 — REGNUM Информация агентства Sputnik Белоруссия, согласно которой президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT о том, что республика может перекрыть поступающий в Европу газ из-за ограничений Запада, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Лукашенко President.gov.by

»Смелый и решительный политик, настоящий национальный лидер. Белорусский народ может спать спокойно, его предводитель не мягкотелая тряпка, а тот, от кого окружающих трясёт», — считает Ромик С.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что европейские страны очень сильно зарвались и попутали все берега в отношениях с Белоруссией, поэтому ответ белорусского лидера может стать очень болезненным для недругов республики.

«Правильно, они первые нагло себя вести начали. Молодец, Лукашенко! С волками жить — по-волчьи выть, как говорится. Пусть думают своими мозгами, прежде чем на Белоруссию огрызаться», — пишет Леонид М.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Другие же оказались в полном замешательстве, ведь Лукашенко собирается использовать российский газ, который ему не принадлежит, для политического давления на своих западных оппонентов.

«Совсем что ли Лукашенко поплохело? Кто разбирается, что это за синдром? Кому он вздумал угрожать перекрытием российского газа? Это не его газ! Не тронь чужое!» — обращается Александр И.

«Я думаю, Лукашенко не должен чужим газом Европу шантажировать и не имеет права распоряжаться достоянием России. Вот пускай сначала Белоруссия интегрируется в Российскую Федерацию, и только тогда можно будет подобные речи вести, а пока это наглость какая-то!» — указывает Михаил К.

Часть людей полагает, что действия Лукашенко нанесут куда больший ущерб по союзной Российской Федерации, нежели по европейским странам, которые в любом случае найдут альтернативный источник голубого топлива.

«Газ в трубе российский, труба принадлежит Газпрому, иски по невыполнению контрактов тоже придётся, по-видимому, России выплачивать. Против кого работает Лукашенко?» — интересуется Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае перекрытия российского газа Белоруссией руководству России придётся вновь воспользоваться мощностями украинской ГТС.

«Как он может перекрыть транзит, нарушив контракты России и Евросоюза? Куда поток поставляемый девать будет? Себе присвоит?! Российской Федерации в этом случае придётся перенаправить газ через Украину. Лукашенко решил с Зеленским снова побрататься?» — интересуется Внезапный Б.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.ua

Отдельные комментаторы убеждены, что Российская Федерация не позволит, чтобы с её газом обращались так нагло, особенно союзное государство.

«Пустая болтовня. Сделать он этого не сможет, ведь Москва ему не даст. Очень большие штрафные санкции упадут на Газпром за неисполнение контрактов по поставке газа. Там разбираться не будут, по чьей вине газ не дошёл, европейского потребителя такой вопрос сильно волновать не станет», — поделился своим мнением Andrei M.

Напомним, 13 декабря агентство Sputnik Белоруссия опубликовало информацию, согласно которой президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT о том, что республика может перекрыть поступающий в Европу газ из-за ограничений Запада.