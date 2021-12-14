Челябинск, , 23:26 — REGNUM Двое жителей Челябинска, подозреваемые в убийстве собутыльника, задержаны сотрудниками Росгвардии, сообщили 14 декабря в пресс-службе регионального управления ведомства.

Адриан Браувер. Драка. Около 1630-1640

Инцидент произошёл в областном центре в ночь на 13 декабря. Подозреваемых задержали, используя запись с камеры видеонаблюдения, установленной одной из торговых точек неподалеку от места обнаружения тела убитого — молодого человека 23 лет.

Задержанные — ранее судимые челябинцы 1998 и 2000 гг.р. — сообщили, что они работают сторожами в шиномонтажной мастерской. Они поссорились с потерпевшим во время пьянки: в ходе конфликта один из них несколько раз ударил парня бейсбольной битой по голове и спине.

«Когда поняли, что он умер, в тёмное время суток решили вынести тело на улицу, после чего скрылись в близлежащих дворах, где и были задержаны сотрудниками Росгвардии», — говорится в сообщении.

Они не подозревали, что их действия фиксирует камера видеонаблюдения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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