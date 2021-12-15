Белград, 15 декабря 2021, 01:24 — REGNUM Если США хотят бороться против организованной преступностью на Балканах, они должны делать это последовательно и ни в коем случае не должны ломать демократию во всем регионе лишь потому, что ожидают от Александра Вучича, что он отдаст им в Косово все, что они хотят. Об этом заявил бывший президент Сербии Борис Тадич 14 декабря по возвращении из Вашингтона.

Борис Тадич
Борис Тадич
(сс) Democratic Party

Тадич обвинил прежнюю администрацию США в том, что они «наказали демократические силы в Сербии» только потому, что ожидали от действующего президента Вучича признания независимости Косово.

«Они вместе с своим союзником Ангелой Меркель допустили огромную стратегическую ошибку», — заявил Тадич в эфире телеканала Н1.

При этом бывший президент Сербии признал, что часть ответственности за состояние в стране несет и оппозиция, так как она не развивала фронт защиты демократии.

Напомним, что ранее в региональной прессе появились статьи, в которых близкое окружение президента Вучича обвиняется в связях с организованной преступностью.