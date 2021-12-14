Белград, 15 декабря, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Если США хотят бороться против организованной преступностью на Балканах, они должны делать это последовательно и ни в коем случае не должны ломать демократию во всем регионе лишь потому, что ожидают от Александра Вучича, что он отдаст им в Косово все, что они хотят. Об этом заявил бывший президент Сербии Борис Тадич 14 декабря по возвращении из Вашингтона.

(сс) Democratic Party Борис Тадич

Тадич обвинил прежнюю администрацию США в том, что они «наказали демократические силы в Сербии» только потому, что ожидали от действующего президента Вучича признания независимости Косово.

«Они вместе с своим союзником Ангелой Меркель допустили огромную стратегическую ошибку», — заявил Тадич в эфире телеканала Н1.

При этом бывший президент Сербии признал, что часть ответственности за состояние в стране несет и оппозиция, так как она не развивала фронт защиты демократии.

Напомним, что ранее в региональной прессе появились статьи, в которых близкое окружение президента Вучича обвиняется в связях с организованной преступностью.