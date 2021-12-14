Кабул, , 23:19 — REGNUM Огромные запасы лития в Афганистани имеют потенциал для удовлетворения всех мировых потребностей, заявили участники Конференции ООН по изменению климата (COP26).

Афганистан Afghanistan Matters

Эксперты отмечают, что литий из Афганистана может использоваться для производства аккумуляторов для мобильных телефонов, ноутбуков, электрических и гибридных автомобилей. Однако для его добычи необходимо восстановление порядка и безопасности в стране.

Британская Financial Times недавно сообщила, что запасы лития в Афганистане могут составить конкуренцию запасам других стран.

«Литий, как и нефть, быстро становится стратегическим продуктом. Он может использоваться в качестве оружия, но в будущем он будет использоваться во многих областях, от автомобилестроения до роботов и моторострония», — заявил глава отдела экономики Турецко-германского университета (TAU) Элиф Нураоглу.

Британская газета также сообщила, что группа представителей китайской горнодобывающей промышленности недавно побывала в Афганистане, чтобы произвести разведку на местности и обеспечить права на добычу, даже несмотря на то, что Афганистан сталкивается с серьезным финансовым и гуманитарным кризисом.

Китайская газета Global Times также отмечает, что политическая неопределенность, отсутствие безопасности, экономическая ситуация и плохая инфраструктура в Афганистане создают риски для горнодобывающей промышленности.

Аналитики говорят, что любая добыча и производство лития в Афганистане будет зависеть от гарантий безопасности китайским инвесторам со стороны руководства этой страны

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, рассматривает вариант предоставления персонала службы безопасности для китайских проектов, аналогично тому, что Пакистан сделал для проектов Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC)», — отметила аналитик Национального института исследований Южной Азии при Национальном университете Сингапура Клаудиа Чиа.

По ее словам, китайские компании уже участвовали в нескольких крупных проектах в Афганистане, включая медный рудник Айнак, являющийся вторым по величине в мире, но из-за нестабильности и продолжающейся войны добыча руды была невысокой и в конечном итоге была прекращена.

В отчете Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) указывается, что незаконная добыча полезных ископаемых широко распространена по всему Афганистану. Соответственно, несмотря на присутствие иностранных сил, повстанцы и полевые командиры получали доходы с двух тысяч рудников в течение последних двух десятилетий.

В отчете указано, что незаконная добыча полезных ископаемых в период с 2001 по 2021 год, до тех пор, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не установили контроль над Кабулом, приносила правительству убытки в 300 миллионов долларов в год.

В исследовании 2010 года геологи и специалисты, работавшие на вооруженные силы США, оценили стоимость литиевых ресурсов Афганистана, разбросанных в провинциях Газни, Герат и Нимроз, в 3 триллиона долларов.

Глобальная исследовательская компания по сырьевым товарам Bloomberg New Energy заявляет, что контроль над запасами лития и редкоземельных элементов в Афганистане усилит конкуренцию между ЕС и США.

Согласно статистике за 2019 год, Соединенные Штаты импортировали 80% редкоземельных минералов из Китая.

«Если в Афганистане будет несколько лет мира и возможности для разработки своих минеральных ресурсов, он за десять лет может стать одной из самых богатых стран в регионе», — заявлял в 2010 году журналу Science сотрудник геологической службы США Саид Мирзад.