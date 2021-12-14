Сыктывкар, 14 декабря, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба прокомментировал слова полпреда в СЗФО Александра Гуцана по критической ситуации со строительством ФАПов в республике.

Rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба

«До конца года мы постараемся ситуацию исправить, несколько мероприятий перейдут на 2022 год. Это касается и окончания строительства нескольких ФАПов. Но самое главное — деньги мы не потеряли, они законтрактованы. В первом квартале мы постараемся все недочеты по нацпроектам устранить», — сообщил глава Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 декабря, на совещании в правительстве Коми полпред Гуцан подверг критике работу местных чиновников в части выполнения работ по некоторым нацпроектам.