Приштина, , 07:29 — REGNUM Апелляционный суд Косово 15 декабря аннулировал решение суда первой инстанции в Митровице, который осудил действия четырех активисток и активистов Коллектива по феминистическому мышлению и действию. 27 апреля на стены Митровицы нанесли провокационные граффити, обличающие некоторые стереотипы и семейное насилие. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Женщина в Исламе

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«Бить женщин — грех. Тем, кто бьет женщин, место в тюрьме! Девственность — выдумка мужчин! Женщина — не раб мужчины. Женщинам место везде, где они захотят! Мое тело — мое дело! Кто тебя любит, не бьет!», — все эти надписи были нанесены красной краской на стены в Митровице.

Адвокат Рина Кика добилась отмены штрафа размером 100 евро для своих клиентов. Феминистки подчеркнули, что то, что суд признал их высказывания «неприличными», является преступным замалчиванием серьезной проблемы Косово — семейного насилия.

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