Тирана, , 23:26 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3279 человек выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 193. Об этом сообщило вечером 14 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

AirAlbania, стадион, Тирана OdettMelody

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 204 301 случай заражения коронавирусом, 195 629 человек излечились, скончались 3144 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5528, из них около половины — 2596 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 141 пациент. Отмечается стабилизация ситуации.

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