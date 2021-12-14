Брюссель, , 23:12 — REGNUM Новая противокорабельная ракета Marte ER, разработанная европейской компанией MBDA, успешно прошла завершающую стадию испытаний, сообщает 14 декабря пресс-служба компании MBDA.

Крылатая ракета Af.mil

Испытательный пуск был произведён с полигона на острове Сардиния. Ракета была снаряжена инертной боевой частью.

Отмечено, что прошедший запуск имел фундаментальное значение для проверки системы и показал очень высокий уровень эффективности и надёжности изделия

Уточняется, что, используя своё программное обеспечение, ракета преодолела дальнюю дистанцию, сделав три виража и манёвр подъёма и снижения при последнем развороте.

«Идентификация, выбор и сопровождение цели прошли в крайне сжатые сроки, и сразу после этого началось наведение», — отмечает компания-разработчик.

Цель была поражена «на околозвуковой скорости».

«Подтверждена исключительная эффективность модуля управления Marte ER с новым твердотельным радиочастотным искателем. Турбореактивный двигатель Marte ER отлично работает как на этапе зажигания, так и по уровню тяги», — сообщает пресс-служба.

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