Сыктывкар, 14 декабря 2021, 23:09 — REGNUM Полномочный представитель президента СЗФО Александр Гуцан в ходе своего визита в Коми указал руководству республики на критичную ситуацию в сфере исполнения нацпроектов.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, на совещании в республиканском правительстве, в частности, были рассмотрены причины переноса на будущий год строительства и ввода в эксплуатацию 9 ФАПов, запланированных к сдаче в 2021 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 13 новых ФАПов оказались непригодны к работе.