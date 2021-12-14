Сыктывкар, , 23:09 — REGNUM Полномочный представитель президента СЗФО Александр Гуцан в ходе своего визита в Коми указал руководству республики на критичную ситуацию в сфере исполнения нацпроектов.

Александр Гуцан, полпред президента в СЗФО Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, на совещании в республиканском правительстве, в частности, были рассмотрены причины переноса на будущий год строительства и ввода в эксплуатацию 9 ФАПов, запланированных к сдаче в 2021 году.

«При этом девять ФАПов не построены, а ряд тех, что введён в эксплуатацию, до сих пор не имеет необходимого медицинского и технического оборудования. Это недопустимая критическая ситуация», — заявил Гуцан в ответ на заявления первого заместителя председателя правительства Коми Игоря Булатова, который ранее уверял, что рисков своевременного исполнения национальных проектов не имеется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 13 новых ФАПов оказались непригодны к работе.