15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили снятие с рассмотрения в Госдуме законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

Артур Савин, , 07:32 — REGNUM Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этой теме 14 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вячеслав Володин Duma.gov.ru

»Нормальный ход, ибо этот закон был бы невыполним!» — считает Вера М.

Многие пользователи пришли в восторг от данной новости, подмечая, что его реализация стала бы для российских граждан настоящей пыткой федерального масштаба. Наконец-то, пишут люди, продвижение сегрегации в российском обществе потерпело первое поражение.

«Хоть одна хорошая новость! В каждом автобусе будет проверяющий со сканером в лице кондуктора? Кто эту армию будет содержать? А проезд разве не взлетит до таких цен, что только наши почтенные пенсионерки будут гонять палками этих кондукторов?» — задаётся вопросом Вячеслав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока рано включать победные фанфары, ведь законопроект отправили на доработку, а это значит, что инициаторы данного законопроекта попытаются взять реванш.

«Отложили на доработку? Эй, вы что там, нас за лохов держите? Типа, держите, граждане, подарочек, но мы потом всё доработаем и подарочек этот у вас изымем. И ведь это касается только транспорта, а QR-коды в общественных местах до сих пор действуют!» — указывает Кристина О.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что власть впервые услышала голос большого народа, который в штыки воспринял введение QR-кодов в России, которые, по его мнению, разделяют общество, но не помогают в борьбе с распространением коронавируса.

«Это всё потому что очень сильное отторжение в обществе эти QR-коды вызвали. Когда народ поутихнет, они тогда их обязательно введут. «Под шумок», так сказать. И будут говорить, мол, что это граждане их сами попросили. Вы будто не знаете, кто там «наверху» сидит, им плевать на мнение народа, им просто не очень нравится, когда этот народ начинает единодушно бухтеть», — пишет Стас М.

Ряд пользователей указывает на то, что QR-коды так или иначе помогают обществу сопротивляться распространению новой коронавирусной инфекции.

«Это очень печальная новость. QR-коды заставляют людей, которые перемещаются по городу, прививаться, т. е. бороться с коронавирусом. Те же, кто сидит дома и не представляет никому угрозы, те вообще никакой разницы не почувствуют», — написал Олег Е.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто с крайним скепсисом подходят к намерению властей использовать QR-коды исключительно в целях борьбы с коронавирусом.

«В трамваях и самолётах нас не будут защищать эти чёрно-белые квадратики? Как же так? Где забота правительства о здоровье граждан? Ведь туда коронавирус проберётся! «Куар-коды» магические его силу зловредную не остановят! Страшно жить становится, граждане!» — издевается Андрей П.

«Эти законы по QR-кодам от вируса не спасают, а лишь раскалывают общество и озлобляют людей, направляя их гнев в сторону власти!» — поделился своим мнением Сергей К.

Напомним, 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.