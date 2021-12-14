Москва, 14 декабря 2021, 23:05 — REGNUM 14 декабря итальянская газета Sport Italia сообщила, что московский «Спартак» в ближайшие часы подпишет контракт с итальянским специалистом Паоло Ваноли, работавшим ранее в лондонском «Челси» ассистентом главного тренера Антонио Конте. О назначении Ваноли на пост главного тренера команды будет объявлено 17 декабря.
Завтра, 15 декабря, вероятнее всего объявят об отставке португальского тренера Руя Витории, под руководством которого «Спартак» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА с первого места в группе.
Ранее журналист Николо Скира и газета L’Equipe сообщали, что скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани придет в московский клуб на должность спортивного директора.