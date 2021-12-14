Москва, , 23:05 — REGNUM 14 декабря итальянская газета Sport Italia сообщила, что московский «Спартак» в ближайшие часы подпишет контракт с итальянским специалистом Паоло Ваноли, работавшим ранее в лондонском «Челси» ассистентом главного тренера Антонио Конте. О назначении Ваноли на пост главного тренера команды будет объявлено 17 декабря.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Завтра, 15 декабря, вероятнее всего объявят об отставке португальского тренера Руя Витории, под руководством которого «Спартак» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА с первого места в группе.

Ранее журналист Николо Скира и газета L’Equipe сообщали, что скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани придет в московский клуб на должность спортивного директора.