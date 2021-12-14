Приштина, , 23:06 — REGNUM Глава косовской партии «Альянс за будущее Косово», бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 14 декабря провел встречу с делегацией парламента Албании во главе со спикером фракции социалистической партии Таулянтом Балой.

Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева) Kuvendikosoves.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла за закрытыми дверями.

Ранее состоялась встреча делегации албанского парламента со спикером парламента Косово Главком Конюфцей, а также с главой Демократической партии Косово Мемли Красничи.

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