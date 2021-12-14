Приштина, 14 декабря 2021, 23:06 — REGNUM Глава косовской партии «Альянс за будущее Косово», бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 14 декабря провел встречу с делегацией парламента Албании во главе со спикером фракции социалистической партии Таулянтом Балой.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла за закрытыми дверями.
Ранее состоялась встреча делегации албанского парламента со спикером парламента Косово Главком Конюфцей, а также с главой Демократической партии Косово Мемли Красничи.
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