Приштина, Сербия, 14 декабря, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Глава косовской партии «Альянс за будущее Косово», бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 14 декабря провел встречу с делегацией парламента Албании во главе со спикером фракции социалистической партии Таулянтом Балой.

Kuvendikosoves.org Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла за закрытыми дверями.

Ранее состоялась встреча делегации албанского парламента со спикером парламента Косово Главком Конюфцей, а также с главой Демократической партии Косово Мемли Красничи.