Ижевск, 14 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли на заседании 14 декабря закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в окончательном чтении. Всего ко второму чтению проекта закона о бюджете республики поступила 251 поправка, 231 из них одобрена, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Picserver.org Бюджет

Доходная и расходная части республиканского бюджета ко второму чтению увеличились на 10,45 млрд рублей за счет, в том числе дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 9,85 млрд рублей. По результату уточнения данных Управления Федерального казначейства по акцизам на нефтепродукты на 555 млн рублей выросли налоговые и неналоговые доходы бюджета региона.

Более половины расходов бюджета — 5,6 млрд рублей — будут направлены на капитальные вложения, из них 1,303 млрд рублей — на создание новых мест в учреждениях образования.

1,4 млрд рублей направят на профилактику и устранения последствий распространения COVID-19, рост этого вида расходов составит 500 млн рублей.

500 млн рублей направят на ремонт учреждений здравоохранения, 774 млн рублей — на модернизацию первичного звена.

1,525 млрд рублей составят расходы на реконструкцию школ, детских садов, домов культуры. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности учреждений образования вырастут на 762 млн рублей, 87 млн рублей направят на надбавки педагогам за классное руководство.

На 2,9 млрд рублей вырастут ассигнования мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. Дополнительно 957 миллионов направят на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ещё 45 миллионов рублей предусмотрели в бюджете на соцвыплаты, субсидии и льготные жилищные займы на приобретение жилых помещений для поддержки многодетных семей.

Спикер Госсовета республики Владимир Невоструев отметил, что экономика Удмуртии показывает неплохие результаты даже по сравнению с 2019-м доковидным годом.

«Государственная поддержка тоже дала свои результаты и за одиннадцать месяцев этого года мы уже получили в бюджеты всех уровней более 268 млрд рублей. К сожалению, 200 млрд уходит в бюджет Российской Федерации и 68 млрд остаётся в бюджете Удмуртской Республики. С каждым годом пропорция меняется, и хотелось бы, чтобы в распоряжении нашей республики оставалось больше денег», — выразил надежду председатель Госсовета и добавил, что этот вопрос необходимо прорабатывать на федеральном уровне.

Бюджет Удмуртии принят с прогнозируемым объемом доходов в размере 94,968 млрд рублей, расходы ожидаются на уровне 95,782 млрд рублей. Дефицит составит 814 млн рублей или около 0,85% от расходной части.

ИА REGNUM напоминает, бюджет Удмуртии на 2021 год был принят с расходами 76,730 млрд рублей, доходами — 76,499 млрд рублей. Дефицит планировался в размере 230, 9 млн рублей или около 0,3% от расходов.

После внесения последних изменений параметры бюджета республики выгладят таким образом: доходы — 105,430 млрд рублей, расходы — 113,136 млрд рублей. Дефицит — 7,706 млрд рублей или 6,8% от расходной части.