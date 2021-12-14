Амстердам, , 22:59 — REGNUM Ещё на месяц продлеваются в Нидерландах введённые из-за COVID-19 ограничения, сообщил 14 декабря журналистам и.о. премьер-министра страны Марк Рютте. Он аргументировал такое решение тем, что минздраву всё ещё тяжело справиться с имеющейся нагрузкой.

Президент Нидерландов Марк Рютте Rijksvoorlichtingsdienst

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Другим поводом для беспокойства, отмечает чиновник, является появление нового штамма «Омикрон». Не исключено, что этот вариант вируса будет стремительно распространяться, и тогда система здравоохранения просто не справится: нужно подстраховаться.

Рютте «Поэтому кабинет министров принял решение продлить срок действия мер до 14 января».

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