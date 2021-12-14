Ростов-на-Дону, , 22:57 — REGNUM План вакцинации от COVID-19 в Ростовской области выполнен на 70%. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на заседании регионального оперштаба 14 декабря.

Вакцинация

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«План по вакцинации у нас исполнен на 70%. В некотором смысле темпы недостаточные, поэтому эту работу необходимо продолжать», — указал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки второй компонент антиковидной вакцины получили три тысячи жителей Ростовской области. Всего участие в вакцинации от COVID-19 приняли 1 млн 906,66 тыс. человек. Оба компонента препарата получили 1 млн 864,79 тыс. человек.

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