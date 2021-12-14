Вашингтон, , 22:54 — REGNUM В американском штате Кентукки в результате торнадо погибло не менее 74 человек, а более 100 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает 14 декабря CNBC со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира.

Торнадо NOAA Photo Library

По его словам, многочисленные поисково-спасательные операции продолжаются, поэтому можно ожидать увеличения количества погибших.

«Если и есть хорошие новости, то они состоят в том, что число погибших не изменилось со вчерашнего дня», — заявил губернатор.

При этом он добавил, что личности восьми погибших пока не установлены.

Масштабы ущерба от удара стихии пока не подсчитаны.

Стоит отметить, что, по данным CNBC, причиной гибели не менее восьми человек стал запрет покидать рабочие места на фабрике по производству свечей в Мэйфилде, здание которой в результате разрушилось.

Как сообщало ИА REGNUM, на штат Кентукки 10 декабря обрушились несколько торнадо, после которых город Мэйфилд и его окрестности превратились в руины.

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