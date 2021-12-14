Москва, , 22:52 — REGNUM Скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани будет назначен на должность спортивного директора московского «Спартака». Он придет в клуб вслед за Паоло Ваноли, который будет назначен главным тренером основной команды. Эту информацию 14 декабря подтвердили французская газета L’Equipe и итальянский журналист Николо Скира.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Паоло Ваноли, работавший раньше в лондонском «Челси» с Антонио Конте, в ближайшие часы будет назначен главным тренером московской команды. Руй Витория будет отправлен в отставку.

По итогам восемнадцати туров «Спартак», одержав шесть побед и потерпев семь поражений, набрал 23 очка и расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.