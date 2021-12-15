15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 10:56 — REGNUM Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм рассказал, что одно из законодательных учреждений штата подверглось атаке хакеров, которые использовали вымогательское ПО. В результате атаки пострадал отдел по информационным технологиям штата (DLAS). Хакеры, чья атака была зафиксирована в пятницу, 10 декабря, ударили во время подготовки законодательного собрания штата к следующей парламентской сессии, запланированной на январь.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

За последний год в США резко возросло число хакерских атак на государственные учреждения и корпорации. Вирджиния стала 74-м штатом, подвергшимся атакам с вымогательским ПО в 2021 году. Случай в Вирджинии примечателен тем, что впервые в США атаке подвергся законодательный орган.

Ральф Нортэм Craig from Richmond, Virginia`, United States

Отмечается, что хакеры использовали «чрезвычайно сложное вредоносное ПО» и на помощь штату пришли правоохранительные органы, включая ФБР, чтобы разобраться в случившемся.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Хмммм. Кто-то успешно остановил правительственную тиранию в Вирджинии… по крайней мере на некоторое время. Простите, что я не проливаю слез», — комментирует kellen.

«Это Карма», — пишет dimples364.

«Разве для защиты зашифрованных файлов не проще сделать резервную копию этих файлов», — размышляет denfallna.

«Интересный вопрос, не так ли? После всех атак с выкупом в этом году можно было бы предположить, что корпорации и правительства уже делают это. Я знаю, что они делали это раньше, это была стандартная операционная процедура. Меня учили пользоваться компьютерами в эпоху динозавров, и учителя всегда заставляли нас делать резервные копии наших работ», — отвечает memouse.

«Глупо хранить данные правительства в интернете», — негодует urdelusional.

«Неужели так сложно поддерживать все в актуальном состоянии и избегать скопления информации, которой могут поживиться хакеры?» — возмущается presidentmerkinmuffley.

«Очевидно. А если серьезно, то проблема в том, что обновление просто немного замедляет их работу», — объясняет memouse.

«Если окажется, что это спонсированная иностранным государством атака, ответьте добром на добро, но в 100 раз больше», — советует dogbreath191.

«Интересно, кто из этих высокооплачиваемых либеральных госслужащих смотрел видео для взрослых на работе и наткнулся на вирус?» — задается вопросом fredfakelips392.

«Большинство из них. Порноиндустрия вышла бы из бизнеса без государственных служащих», — отвечает childrenareourfuture.

«Вымогательское ПО не может проникнуть на ваш компьютер без разрешения. Вымогательское ПО не является вирусом. Это заложенная программа», — объясняет YEN2018.

«Хакеры. Еще одна группа преступников, которые должны получить автоматическую смертную казнь», — категоричен woozymarigold.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Путин провёл очередное тестирование», — подозревает jason1912.

Напомним, 2 июня была произведена кибератака на мясокомбинаты компании JBS S.A. В мае 2021 года хакеры парализовали работу трубопровода Colonial Pipeline. Во всех хакерских атаках США обвинили Россию.

Ранее автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко заявила, что непрекращающиеся обвинения России со стороны США, раздувающих тему «русских хакеров», могут, скорее, затемнить реальную угрозу для общего киберпространства, ведь реально указать авторство той или иной цифровой атаки зачастую невозможно.