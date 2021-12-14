Скопье, , 23:00 — REGNUM В Северной Македонии 14 декабря в результате обследования 3162 образцов было выявлено 353 новых носителей коронавируса, 450 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 10 пациентов с COVID-19, было выявлено еще четыре летальных исхода, произошедших ранее.

Городской музей Скопье Diego Delso

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 219 843 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7754, 206 661 пациент выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5428.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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