Лос-Анджелес, США, , 12:33 — REGNUM Испанская певица Розалия и венесуэльская экспериментальная исполнительница Arca (настоящее имя — Алехандра Герси) стали ведущими радиостанции под названием MOTOMAMI в видеоигре GTA: Online после обновления The Contract. Об этом 14 декабря информирует портал The Line Of Best Fit.

Игра GTA V

Радиостанция MOTOMAMI поделила имя с будущим альбомом Розалии и будет включать в себя песни таких исполнителей, как Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers, Aventura, Розалии иArca. В ротации также появится эксклюзивная песни от Bad Gyal.

Американская игровая компания Rockstar Games также рассказала о других дополнениях к различным радиостанциям, в том числе радио Los Santos на котором диджей Big Boy поставит новые песни от Hit-Boy, Freddie Gibbs, Pusha T, Rich the Kid, Offset и YG.