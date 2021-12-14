Вильнюс, 14 декабря, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В отставку из-за продолжающихся поставок в Литву удобрений «Беларуськалия», находящегося под санкциями ЕС, подаст генеральный директор «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка, сообщает 14 декабря портал Литовского радио и телевидения. Об этих планах рассказал председатель правления компании Кястутис Шлюжас.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Придётся пожертвовать гендиректором

По его словам, отставка главы компании нужна, чтобы сохранить репутацию предприятия и вообще «смягчить ситуацию». С гендиректором вопрос ещё не решён: нужно с ним договориться. И второе — необходимо выработать тактику дальнейших действий, сказал Шлюжас.

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Напомним, из-за того, что Литва продолжает покупать у подсанкционного «Беларуськалия» удобрения, отставка грозит всему правительству республики.