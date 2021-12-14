Москва, 14 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. 14 декабря руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном переходе 21-летнего защитника «Ростова» Кирилла Боженова, выступающем в текущем сезоне за «Химки» на правах аренды: «Это неправда», — цитирует главу пресс-службы ТАСС.

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На счету Кирилла Боженова в текущем сезоне тринадцать матчей за «Химки» во всех турнирах. Также футболист принял участие в трех турах квалификаций к Чемпионату Европы U21.

Ранее сообщалось, что «Спартак» также проявляет интерес к защитнику австрийского «ВСГ Тироля» Леону Классену, выступающему за молодежную сборную России U21.