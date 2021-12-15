Приштина, 15 декабря 2021, 00:47 — REGNUM Поверенный в делах при посольстве США в Косово Николас Джакоббе 14 декабря обсудил с министром здравоохранения Косово Рифатом Ляфити ход компании по вакцинации от коронавируса.
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На странице американского посольства в социальной сети Twitter был опубликован отчет о прошедшей встрече, которую назвали продуктивной:
С начала пандемии в Косово провели 1 647 674 инъекций вакцины от коронавируса. 773 633 человека получили обе дозы вакцины.
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