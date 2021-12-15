Приштина, , 00:47 — REGNUM Поверенный в делах при посольстве США в Косово Николас Джакоббе 14 декабря обсудил с министром здравоохранения Косово Рифатом Ляфити ход компании по вакцинации от коронавируса.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

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На странице американского посольства в социальной сети Twitter был опубликован отчет о прошедшей встрече, которую назвали продуктивной:

Прошла продуктивная встреча с министром здравоохранения Рифатом Ляфити. Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Косово в битве с COVID-19. Вакцинация остается лучшей защитой от пандемии.

С начала пандемии в Косово провели 1 647 674 инъекций вакцины от коронавируса. 773 633 человека получили обе дозы вакцины.

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