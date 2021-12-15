Москва, , 00:52 — REGNUM Грузия не в состоянии выдвинуть эффективные мирные предложения по Карабаху, которые смогут стать альтернативой российским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Вадим Муханов Грузия своими инициативами хочет показать, что она может и готова стать альтернативой российским усилиям по урегулированию конфликта в Карабахе. Но урегулирование идёт уже по традиционному формату с участием России. И стороны конфликта неоднократно уже обращались именно к России. И именно Россия сыграла значительную роль в завершении военной фазы конфликта в прошлом году. Поэтому Грузия никак не может по своим миротворческим усилиям сравняться с Россией.

Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».