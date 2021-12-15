Москва, 15 декабря 2021, 00:52 — REGNUM Грузия не в состоянии выдвинуть эффективные мирные предложения по Карабаху, которые смогут стать альтернативой российским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Напомним, что 2 декабря, выступая на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси готов предложить платформу для трёхстороннего диалога с Баку и Ереваном. А в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил Армении и Азербайджану «Инициативу мирного соседства».