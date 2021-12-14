Гавана, 14 декабря 2021, 22:59 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил 14 декабря на саммите Боливарского альянса для народов нашей Америки (ALBA), призвав страны к укреплению экономической интеграции на основе совместного развития. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Carlos Rodríguez

Мадуро подчеркнул необходимость прилагать все усилия для выработки всеобъемлющего экономического и финансового плана, акцентируя внимание на Банке ALBA и Унитарной региональной системе оплаты труда.

Президент Венесуэлы также осудил США, которые, по его словам, «подрывают региональную интеграцию и нападают на законные правительства Кубы, Боливии и Никарагуа, провоцируя государственные перевороты и волны насилия».

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