Гавана, 14 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил 14 декабря на саммите Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA), призвав страны к укреплению экономической интеграции на основе совместного развития. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Latina.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Мадуро подчеркнул необходимость прилагать все усилия для выработки всеобъемлющего экономического и финансового плана, акцентируя внимание на Банке ALBA и Унитарной региональной системе оплаты труда.

Президент Венесуэлы также осудил США, которые, по его словам, «подрывают региональную интеграцию и нападают на законные правительства Кубы, Боливии и Никарагуа, провоцируя государственные перевороты и волны насилия».