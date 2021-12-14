Ижевск, 14 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Депутаты Государственного совета Удмуртии на заседании 14 декабря согласовали предложенные главой республики Александром Бречаловым кандидатуры заместителей председателя правительства республики и главы регионального минфина. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона. Процедура утверждения проходила в форме тайного голосования.

Пресс-служба Госсовета Удмуртии Голосование в Госсовете Удмуртии

На должность вице-премьера, который будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства утверждена кандидатура Евгения Поздеева, который ранее возглавлял Главное управление по государственному надзору Удмуртии.

Зампредом правительства региона по социальным вопросам утверждена Татьяна Чуракова — министр социальной политики и труда.

Бывший глава казенного учреждения «Региональный центр закупок Удмуртии» Роман Ефимов согласован на должность зампреда правительства, курирующего минфин и минимущества республики.

Также на пост вице-премьера согласована кандидатура Ольги Абрамовой, ранее совмещавшей эту должность с должностью министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

Министром финансов Удмуртии утверждена Вера Сухих, которая ранее возглавляла ведомства в статусе исполняющей обязанности.

Назначение вице-премьеров и министра финансов проведет глава республики.

Напомним, в правительстве Удмуртии количество вице-премьеров увеличивается с шести до девяти.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов покинул пост 8 ноября текущего года одновременно с министром строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрием Сурниным. Исполняющей обязанности главы минфина была назначена Вера Сухих, которая ранее занимала пост замминистра финансов республики.

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