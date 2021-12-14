Москва, 14 декабря, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с делегацией Центральноафриканской Республики (ЦАР), сообщает 14 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра

В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности на Африканском континенте, а также перспективы дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств.

«В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — указано в сообщении Минобороны.

Детали переговоров не сообщаются.