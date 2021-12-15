Белград, , 00:42 — REGNUM Надо ожидать поворота политики США по отношению к Сербии. Об этом заявил президент Социал-демократической партии и бывший президент Сербии Борис Тадич 14 декабря, по возвращении из Вашингтона.

Борис Тадич Ds.org.rs

Тадич рассказал, что в Вашингтоне он встретился с специальным помощником президента США Джо Байдена Амандой Слоат и заместителем госсекретаря Энтони Блинкена по Европе и Евразии Карен Донфрид.

По словам Тадича, собеседники «весьма открыто» обсудили состояние демократии в Сербии, масштабы организованной преступности, плохие отношения Белграда с Сараево и Загребом, Подгорицей и Скопье, а также усиленную закупку вооружения со стороны сербского руководства.

«Каждая тема была предельно конкретной, я получил предельно конкретные ответы, и я первый раз за длительное время остался доволен переговорами», — процитировал телеканал Н1 слова бывшего президента Сербии.

Напомним, что Борис Тадич на посту президента Сербии (2004−2012 гг.) являлся сторонником европейской интеграции. Один из ключевых пунктов его президентской программы — скорейшее вступление Сербии в Евросоюз.