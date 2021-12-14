Бейрут, 14 декабря 2021, 22:30 — REGNUM На май 2022 года перенесли парламентские выборы в Ливане, намеченные на март, сообщили 14 декабря в пресс-службе ливанского президента Мишеля Ауна.
Аун во время встречи с издателями во дворце Баабда заявил:
Напомним, парламентские выборы в Ливане должны были состояться 27 марта 2022 г. После утверждения принятого парламентом закона Аун отправил его на доработку, чтобы в итоге выборы прошли 8 мая, но депутаты проголосовали против отсрочки.
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